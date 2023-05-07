محافظة الشرقية تكشف تفاصيل انهيار منزل ومصرع وإصابة 3 أشخاص

قالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثه الرسمية لمحافظة الشرقية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار سقف مكون من الخشب والسده لمبنى قائم من ثلاثة طوابق في قرية المانسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، في بيان اليوم الأحد، أنه فور ورود البلاغ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة إلى أقرب مستشفى، وكذلك سيارات الحماية المدنية لفرض كردون أمني على العقار لمنع وصول الأهالي لموقع العقار المنهار.

وأكدت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن الحادث أسفر عن إصابة شخص ووفاة اثنين.

وأشارت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أنه فور وقوع الحادث أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليماته لعبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بالتحرك إلى مكان الحادث والوقوف على ملابساته ومتابعة أعمال رفع الأنقاض واستخراج المصابين والمتوفيين.

كما كلف محافظ الشرقية، الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بالشرقية، بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الاسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة إلى أقرب مستشفى، وكلف المحافظ كذلك العميد وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، بالدفع بسيارات الحماية المدنية و فرض كردون أمني لتسهيل عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، فضلًا عن تكليف رئيس مركز ومدينة أبو كبير بفحص الرخصة الممنوحة للمبنى والتأكد من التزام صاحبه بالاشتراطات اللازمه للبناء.