ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، متهمًا بالاعتداء على خطيب ابنته بسلاح أبيض وذلك أمام أحد محال بيع المصوغات الذهبية بشارع أسوان.

استقبل مستشفى السلام الشاب:"ا.ط.ع" 27 عامًا، مصابًا بجرح قطعي في الرقبة وجرح نافذ بالصدر، بادعاء اعتداء والد خطيبته عليه بسلاح أبيض أمام أحد محال بيع المصوغات الذهبية بشارع أسوان.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، يفيد اتهام شاب لوالد خطيبته بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، فوجه بسرعة تشكيل فريق بحث حول تفاصيل الواقعة وتبين أن المتهم هو والد خطيبته نتيجة خلاف أسري بينهم، فجرى ضبطه، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.