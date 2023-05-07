الدفاع الروسية: تدمير مستودع أسلحة لأحد الألوية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مدفعية مجموعة قوات "دنيبر" بالجيش الروسي دمرت بنيرانها مستودع أسلحة لأحد الألوية الأوكرانية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن رئيس المكتب الصحفي في مجموعة قوات "دنيبر" أليكسي روليف قوله "إنه تم تدمير أطقم مدافع هاون، وبطارية مدفعية أكاتسيا ذاتية الدفع، ومنظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومحطة للتشويش الإلكتروني من طراز بوكوفيل".

وأضاف أن المجموعة دمرت أيضا مستودعا تابعا للواء رقم 124 القوات الأوكرانية، يستخدم لتخزين الأسلحة وأدوات صيانة الأسلحة المدفعية - الصاروخية والمركبات المدرعة والآليات.

وأوضح العسكري الروسي أن ضربات المدفعية الروسية، استهدفت مناطق أنتونوفكا وزيلينوفكا وتياجينكا ونادنيبريانسكي بالإضافة إلى تمكن عسكريين روس من تحييد 3 درونات اقتحام جوية بمساعدة وسائط الحرب الإلكترونية بالقرب من المراكز السكنية أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو.