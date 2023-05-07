 القوات المسلحة الأوكرانية تتصدى لـ 50 هجوما روسيا في 4 اتجاهات - بوابة الشروق
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القوات المسلحة الأوكرانية تتصدى لـ 50 هجوما روسيا في 4 اتجاهات

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 11:14 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، أن قواتها تصدت لـ50 هجوما من قبل الجيش الروسي حيث يواصل تركيز جهوده الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "هناك معارك ضارية من أجل مدينتي باخموت ومارينكا، وخلال اليوم الماضي شن الروس 48 غارة جوية و 77 غارة من طراز ميلرز على مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان"، ونتيجة للقصف دمرت منازل خاصة وأعيان أخرى للبنية التحتية المدنية وألحقت بها أضرارا.

وفي المقابل.. شنت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية 7 غارات على مجموعة من الأفراد والمعدات العسكرية الروسية، وضربة واحدة على نظام صاروخي مضاد للطائرات خلال ال(24) ساعة الماضية.

كما دمر الأوكرانيون 7 طائرات بدون طيار قتالية و8 طائرات استطلاع حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة روسي، وثلاث مجموعات أسلحة ومعدات عسكرية، ووحدة مدفعية في موقع إطلاق نار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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