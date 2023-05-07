رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية يرغب فى قبول عرض رئيس الشيشان بشأن باخموت

يتخذ حاليا رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين إجراءات ملموسة لسحب مقاتليه من الجبهة في شرقى أوكرانيا وذلك وفقا لما ذكره بيان صدر على تطبيق تليجرام .

وتقول الخدمة الصحفية لبريجوجين إنه يريد قبول عرض من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وقال رئيس الشيشان قديروف في وقت سابق إن رجالا من قوات أحمد الشيشانية الخاصة يمكنهم تسلم مواقع مرتزقة مجموعة فاجنر في بلدة باخموت الأوكرانية التى يحتدم الصراع حولها والاضطلاع بالمهام العسكرية بدلا من قوات فاجنر فى تلك المنطقة .

وبعد مرور أكثر من عام على غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا ، تظهر صراعات على السلطة داخل القيادة العسكرية الروسية.

وشكا بريجوجين مؤخرا وبصورة علنية من نقص الذخيرة وأعلن أمس الجمعة أنه سيسحب مقاتليه لهذا السبب .

ونشر بريجوجين منذ ذلك الحين رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يطلب منه إصدار أمر بتسليم المواقع إلى رجال الرئيس قديروف.

وأضافت الرسالة أنه من المفترض أن تكتمل هذه العملية بحلول منتصف ليل الأربعاء (2300 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء).

ولم يعلق الجيش الروسي ، الذي يقاتل في بلدة باخموت إلى جانب قوات مجموعة فاجنر في معارك باهظة التكلفة ، على تهديدات بريجوجين واتهاماته.

وكان رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة للمرتزقة يفجيني بريجوجين قد هدد بانسحاب المجموعة من بلدة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بعد عدة أيام بعدما اشتكى من قبل من نقص الذخيرة.

وقال يفجيني بريجوجين على تليجرام أمس الجمعة "بدون ذخيرة، ربما لن يتحمل أولادي الخسائر الواسعة بشكل غير ضروري. لهذا السبب، سننسحب من بلدة باخموت اعتبارا من العاشر من أيار/مايو".

وأضاف "إذا كانت روسيا في خطر، فسوف ندافع عنها مرة أخرى". وأشار زعيم فاجنر إلى أن الانسحاب سيتم يوم الأربعاء، بعد يوم من احتفال روسيا بانتصارها على ألمانيا النازية.

وزعم بريجوجين أنه تمت السيطرة على كل أراضي باخموت البالغة 45 كيلومتر مربع باستثناء 5ر2 كيلومتر مربع. واتهم الجيش الروسي "بحرمان الشعب الروسي من النصر".

ومن جهته قال ممثل الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه تشيرنياك لوكالة أنباء"آر بي كيه" أوكرانيا الإخبارية إن الجيش لم يشهد أي علامات على انسحاب وشيك للمرتزقة الروس من باخموت.

وأضاف تشيرنياك "هذه التصريحات صدرت على خلفية أن بريجوجين لا يمكنه الوفاء بوعد سابق له بالاستيلاء على باخموت بحلول 9 أيار/مايو". وأضاف أن بريجوجين كان يحاول فقط تحويل المسؤولية إلى الآخرين.

كما وصف الجيش الأوكراني ادعاء بريجوجين بأن القوات الروسية تفتقر إلى الذخيرة بالتناقض . وقال أمس الجمعة المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا سيرهي تشيرفاتي :"اليوم وحده، تم إطلاق 520 طلقة من مدفعية من أنواع مختلفة في باخموت والمنطقة المحيطة بها".