تفاصيل المؤتمر الصحفي لشكري وأبو الغيط



انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الصحفي لكل من وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في ضوء مخرجات الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة مصر.

واستعرض أبو الغيط القرارين اللذين تم تبنيهم من خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلى قرار تشكيل لجنة متابعة و تواصل من قبل مصر والسعودية، دورها التواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف المنشود من أجل تحقيق استقرار السودان.

و أضاف أنه فيما يخص سوريا، بالاضافة للدعوة لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، هناك قرار لتشكيل لجنة متابعة من قبل مصر والسعودية والأردن والعراق و الأمين العام للجامعة، ومهمتها متابعة تسوية القضية السورية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعد بداية حركة و ليس نهاية مطاف، مؤكدا أن القرار يشمل تدرج في الإجراءات المرتقبة.

كما أوضح أن قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية أيضا لا يهدف لعودة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول وإنما هذا يتعلق بقرار سيادى لكل دولة على حده.

كما أشار إلي أنه بهذا القرار لا يفترض أن الأزمة السورية قد تم حلها بل هو فرصة ليدخل الدور العربي كطرف منذ سنوات لحل الأزمة السورية و الاقتراب من الازمة تدريجيا.

من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري إن الاجتماع شهد مناقشة لتطورات الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين، حيث تم تبادل وجهات النظر لحل هذه الازمة الممتدة، و إيجاد حل شامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.

كما أكد أنه بالفعل أعربت الدول الاعضاء عن موافقتها على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وفي ضوء هذا تم اتخاذ القرار باستئناف مشاركة الوفود السورية من خلال اجتماعات الجامعة العربية.

في السياق ذاته، دعا شكري، الحكومة السورية لتحمل مسؤليتها الرئيسية لعودة سوريا مستقلة و مستقرة.

أما بشأن أزمة السودان فقد أشار للموقف المصري، الذي ارتكز على دعم السودان على كافة المستويات، حفاظا على استقرار السودان و نظرا لارتباط الامن القومي للبلدين.

وأكد أن هناك أهمية ضرورية للتحرك العربي، بهدف وقف إطلاق النار وحماية الدولة من خطر الانهيار، منوها أنه بالفعل هناك حتمية لعودة الحوار السياسي في السودان.