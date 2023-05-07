قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنه جرى الاستعداد لامتحانات الترم الثاني قبل انطلاقها بفترة، فضلا عن اعتماد معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد بشكل أساسي عليها في وضع أسئلة الامتحانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد: «يجب أن تكون أسئلة الامتحانات موضوعية شاملة المنهج بالكامل، ووجود تنوع بالأسئلة، وتوحيد المحتوى، ومن الممكن أن يعقد الامتحان بنظام (البابل شيت) إلى جانب أسئلة المقالات والأسئلة التكميلية».

وأشار إلى منع الدخول بالساعات التكنولوجية الجديدة والموبايلات داخل اللجان، خلال فترة الامتحانات لتجنب كل محاولات «الغش».

وذكر أن «الغرض والهدف الأساسي من عقد الامتحانات قياس نواتج التعليم والتعلم، إذ يجرى عمل تقرير للمقرر، ودراسته من خلال وحدة الجودة المتواجدة في الكليات ومراكز الجودة في الجامعات».

ولفت إلى توجيه تعليمات لعمداء الكليات متمثلة في: توفير بيئة هادية للغاية مناسبة لاختبار الطلاب، إلى جانب توفير كل المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالامتحان، قائلًا إن فكرة عقد الامتحانات في «الخيم» انتهت، ويجرى عقدها الآن داخل القاعات على فترات زمنية مختلفة.