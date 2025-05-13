رحمة أحمد تروج لمسلسل عهد أنيس وتكشف كواليس العمل قبل عرض أولى حلقاته

روجت الفنانة رحمة أحمد لمسلسلها الجديد "عهد أنيس"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشرت رحمة صورة لها من كواليس المسلسل برفقة الفنان أحمد الرافعي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "في عهود مبتتكسرش.. حتى لو عدى عليها قرون.. استنوا مسلسل عهد أنيس من أعمال تويست TV الأصلية".

وتنطلق غدا الأربعاء أولى حلقات المسلسل، الذي ينتمي لفئة الأعمال القصيرة، حيث يتكون من 8 حلقات تدور في أجواء من الإثارة والغموض والفانتازيا.

وتدور أحداث "عهد أنيس" في قرية مصرية خلال عام 1920، حين يتزوج شيطان يدعى أنيس من فتاة بشرية، لكن والدها يكتشف الحقيقة ويقتلها قبل اكتمال حملها. ومع ذلك، يبدأ أنيس رحلة انتقام شرسة تمتد على مدار ثلاثة أجيال، في إطار درامي مشوق يكشف أسرارا غامضة وحكايات مظلمة.

يشارك في بطولة مسلسل "عهد أنيس" كل من: عابد عناني، وإسلام جمال، ورحمة أحمد، وأحمد الرافعي، وجلا هشام، وهو من إخراج خيري سالم.