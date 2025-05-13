مديرة منظمة التجارة العالمية يؤكد أن التجارة الحرة في أزمة

قالت مديرة منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شيجارو إيشيبا، إن التجارة الحرة العالمية تمر بأزمة.

وأكدت نجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنها تتوقع من اليابان أن تؤيد الأسواق المفتوحة، في ظل زعزعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتجارة العالمية بتعريفاته الجمركية سريعة التغير وسياساته الأخرى.

وقال إن "التجارة تواجه حاليًا أوقاتًا عصيبة للغاية، وهي في غاية الصعوبة"، مضيفة: "علينا أن نحاول استغلال هذه الأزمة كفرصة لمواجهة التحديات التي نواجهها والاستفادة من الاتجاهات الجديدة في التجارة".

ونقلت وزارة الخارجية اليابانية عنها قولها إن اليابان، بصفتها "راعية للنظام التجاري متعدد الأطراف"، يجب أن تساعد في الحفاظ على منظمة التجارة العالمية وتعزيزها وإصلاحها.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، التقت مديرة منظمة التجارة العالمية بوزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، وأصدرا بيانًا مشتركًا، قالا فيه إنه "في ظل حالة عدم اليقين والاضطراب، فإن قيمة النظام التجاري متعدد الأطراف لا شك فيها".

من ناحيتها قالت اليابان في البيان نفسه إن الاضطرابات التجارية الحالية "ستكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة متعدد الأطراف بأكمله"، ودعت إلى تعزيز إصلاحات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك وظيفتها في وضع القواعد، وتسوية النزاعات، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات.

وجاءت اجتماعات مديرة منظمة التجارة العالمية في اليابان بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والصين اتفاقهما على خفض الرسوم الجمركية الباهظة بينهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يومًا لإتاحة الوقت للمفاوضات.

وتُعدّ اليابان من بين العديد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والصلب والألومنيوم.