المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: لا تهاون في مواجهة التعديات

قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة تعمل في ظل انضباط كامل وتوجيهات واضحة من الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، الذي يعتبر أن استرداد الأراضي هو أولوية وطنية.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN، مساء الثلاثاء، أن اللجنة تعاملت مع 52 حالة كانت تعيق عملية التقنين، وتم إعداد كتيب تفصيلي لكل حالة لعرضه على لجان التقنين، مما يعني أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيل الإجراءات.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت في إنهاء وتجهيز الآلاف من عقود التقنين، ما يعكس حجم الإنجاز، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ جديد على أراضيها

وكشف أن العمل جارٍ ضمن الموجة الـ26 لإزالة التعديات، وهي جزء من خطة الدولة لاستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها واستثمارها بشكل أفضل.