فلويدا الأمريكية تعتزم مواصلة الإعدامات لترتفع إلى 6 في عام 2025

تعتزم ولاية فلوريدا الأمريكية مواصلة تنفيذ عمليات الإعدام هذا العام، حيث تقرر تنفيذ الحكم بحق شخص مدان بالقتل هذا الأسبوع وآخر في 10 يونيو المقبل، والذي سيصبح الشخص السادس الذي يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في الولاية في عام 2025.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحكم بحق جلين روجرز (62 عاما) عن طريق الحقن المميت في سجن ولاية فلوريدا يوم الخميس بسبب جريمة طعن تينا ماري كريبس بالقرب من تامبا عام 1995. كما صدر حكم آخر بحق روجرز، الذي ادعى أنه قتل العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، بالإعدام في ولاية كاليفورنيا لقتل امرأة أخرى.

وقد تم اعتقال روجرز في ولاية كنتاكي وهو يقود سيارة كريبس، وزعم أنها أعارتها له.

ووقع الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس الأسبوع الماضي، مذكرة تنفيذ حكم الإعدام بحق أنثوني وينرايت (54 عاما) الذي أدين بخطف واغتصاب وقتل كارمن جايهارت في عام 1994. وتم اختطاف جايهارت من موقف سيارات متجر بقالة في ليك سيتي بولاية فلوريدا.