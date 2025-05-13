احتفالات تعم سوريا بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية

انطلقت في عموم المدن السورية احتفالات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا اليوم الثلاثاء.

وشهدت أغلب المدن السورية مسيرات بالسيارات واحتفال في الشوارع والساحات ابتهاجا برفع العقوبات الأمريكية على سوريا بعد وساطة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالترحيب والمباركة برفع العقوبات.

وقال الكاتب قصي العبد لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ): "قرار رفع العقوبات هو الانتصار الثاني على النظام السابق الذي دمر سوريا وكان وراء فرض العقوبات على سوريا، لقد سقط النظام منذ اكثر من 6 أشهر ولكن العقوبات الامريكية بقيت على سوريا رغم زوال أسبابها ".

وأضاف: "هذه العقوبات كبلت القيادة والشعب السوري في تحقيق أي تقدم خلال الأشهر الماضية وكانت تخنق الشعب السوري وخاصة من رجال الأعمال السوريين الذين يريدون العودة للمساهمة والمساعدة في إعمار بلدهم ".

وخرج المئات في حي الميدان الدمشقي وهم يرددون هتافات مؤيدة للحكومة السورية.

وقال محمد ياسين صاحب محل في سوق الميدان لـ (د ب أ): "احتفالية أبناء حي الميدان وكل من هم في السوق يشاركون بها ابتهاجا برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، هذه العقوبات التي كانت عقابا للشعب السوري ولم تكن على النظام الذي كان موفر له ولأعوانه كل ما يريد بل استخدم النظام العقوبات لفرض ضرائب ورسوم وغيرها بحجة العقوبات".

وفي مدينة حمص وسط سوريا تجمع المئات من أبناء المدينة في ساحة الساعة الشهيرة وهم يرددون: "ارفع راسك فوق أنت سوري حر. الشعب السوري حر. شكرا شكر يا ابن سعود".

وقال المواطن السوري نائل حسن لـ (د ب أ): "نشكر المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان على جهودها في رفع عن سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، أعلن اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له في منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي في الرياض، رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.