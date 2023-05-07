طبيب الأهلي يكشف سبب إغماء محمود متولي في مباراة بيراميدز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، إن محمود متولي تعرض لحالة إغماء وتدخلنا برفقة الجهاز الطبي لفريق بيراميدز؛ لإنقاذ اللاعب بعد انتهاء المباراة.

وأضاف أبو عبلة في تصريحات تليفزيونية: " قمنا باستخدام جهاز صدمات لقلب؛ للاطئمئنان على كفاءة عمل القلب وقياس درجة الأكسجين، لكن لم نصل لجزء إنعاش القلب، لأن الجهاز متواجد في الملعب وقت المباراة».

وتابع: «محمود متولي أخبرني أن سبب الإغماء عليه عقب نهاية مباراة بيراميدز اصطدامه بكرة عرضية، ولكن الحمدلله فاق منها».

وأوضح طبيب الأهلي: «تم اصطحاب اللاعب بعد المباراة إلى أحد المستشفيات في مدينة أبو ظبي؛ للاطمئنان على اللاعب، وتم عمل أشعة مقطعية على المخ وكل النتائج كانت جيدة».

وأتم: «مشهد قندوسي بقيادة السيارة التي كانت تحمل محمود متولي عفوية، والحمد لله الإصابة لم تكن خطيرة وسيحصل اللاعب على راحة طبقا للبروتوكول».