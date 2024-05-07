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أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن قراصنة اخترقوا خوادم وزارة الدفاع البريطانية، ويرجح أنهم وصلوا إلى نظام الرواتب للعسكريين الحاليين وبعض المحاربين القدامى.

ولم تذكر السلطات البريطانية اسم الدولة التي تقف وراء عملية القرصنة، ولكن وفقا للقناة التلفزيونية، يُزعم أنها الصين.

وقالت وزارة الدفاع: "يوم الثلاثاء سيتم إطلاع النواب على تسريب بيانات واسع النطاق مرتبط بوزارة الدفاع ويستهدف العسكريين".

ووفقا للقناة التلفزيونية، تعرض نظام الرواتب للعسكريين الحاليين وبعض المحاربين القدامى لهجوم إلكتروني. وعلى الأرجح تم الكشف عن الأسماء وتفاصيل الحسابات المصرفية.

وحظرت بريطانيا في وقت سابق كلمات المرور الشائعة والتي يسهل تخمينها مثل "admin" أو "12345" كجزء من القوانين الأولى على مستوى العالم للحماية من الهجمات السيبرانية.