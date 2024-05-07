قال أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي السابق، إن استبعاد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من قائمة مواجهة الاتحاد السكندري، أمر طبيعي لإراحته.

وتابع أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية: "قد يكون استبعاد معلول مفهوم من أجل منحه الراحة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "اندهشت فقط من عدم وجود كريم الدبيس البديل الخاص بالتونسي، وبالتالي أعتقد أنه غير مقتنع به تمامًا لأنه لا يوجد حاليًا ظهير أيسر أمام الاتحاد السكندري، وقد يتجه لتواجد عمر كمال عبدالواحد في الجبهة اليسرى".

واستطرد لاعب الأهلي السابق: "كريم الدبيس من اللاعبين المميزين والعناصر الهامة في الجبهة اليسرى، ولكنه يحتاج الحصول على دقائق لعب أكثر من أجل أن يكون لاعبًا أساسيًا بالفترة المقبلة".

وواصل: "كولر عليه أن يكون عادلًا في اختيار اللاعبين للمباريات، حتى يكون هناك احترام من العناصر داخل الفريق له".

واختتم أبو مسلم: "لا أرى وجود ظهير أيسر مميز في مصر، حتى أحمد فتوح لاعب الزمالك مستواه تراجع بشكل ملحوظ، ومحمد شكري الذي كان سيعود للأهلي تعرض للرباط الصليبي وهناك خلل في مصر بهذا المركز".