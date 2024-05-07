مصدر سيادي فلسطيني ينفي مطالبة إسرائيل بعدم إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي

نفى مصدر سيادي فلسطيني، ما تم الترويج له حول تقديم طلب من شخصيات قيادية رسمية إلى دولة الاحتلال بعدم إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصدر قوله إنه لا أساس لهذا الأمر على الأطلاق، وأن هذا الخبر مجرد فبركات واهية من بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ«المشبوهة».

وأكد المصدر، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عملوا وما زالوا يعملون من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات، وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، والأسرى كافة.

وطالب المصدر، وسائل الإعلام بتوخي الحذر وعدم التعاطي مع الأخبار المدسوسة التي تثير الفتن، وتُحرف البوصلة، عن الجهود المبذولة لوقف العدوان على الفلسطينيين.

وكانت مزاعم قد أثيرت على مدار الفترات الماضية، بأن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل استثناء الأسير مروان البرغوثي من أي صفقة تبادل أسرى يتم إبرامها مع حركة حماس.