بدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي في الكرملين

بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتقدم حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعتي "القديس جاورجيوس" و"ألكسندر" إلى قاعة "القديس أندريه"، وتم تقديم الدستور وشعار روسيا، اللذين تم وضعهما على المنصة التي سيؤدي فيها رئيس الدولة القسم.

وغادر الرئيس الروسي، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، والذي يحتوي على صور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق.

واستقل بوتين، سيارة "أوروس" بنسختها الجديدة المعدلة التي ظهرت لأول مرة في حفل تنصيب الرئيس الروسي، وغادر مكتبه متوجها إلى قصر الكرملين، حيث دقت أجراس ساعة الكرملين إيذانا ببدء مراسم التنصيب ودخل الرئيس إلى قاعة الحفل.

وفي كلمة ألقاها بعد الحفل، قال بوتين إن إعادة انتخابه تثبت أن المواطنين الروس يؤمنون بقيادته ويدعمون سياساته، التي تشمل غزو أوكرانيا، الذي بدأه قبل أكثر من عامين.

وقال بوتين، إن روسيا لا ترفض الحوار مع الغرب"، مضيفا أن البلاد ستختار طريقها الخاص، الذي يشمل أوكرانيا، مؤكدا ثقته في أن روسيا ستهزم أوكرانيا قائلا: "سننتصر".

ومن ناحية أخرى، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يستمر رئيس الوزراء الحالي ميخائيل ميشوستين، في الحفاظ على منصبه. إلا أن المراقبين السياسيين ينتظرون معرفة ما إذا كان وزير الخارجية سيرجي لافروف "74 عاما" سيعاد تعيينه بعد أن أمضى 20 عاما في منصبه.

كما أن هناك تكهنات كبيرة بشأن مستقبل وزير الدفاع سيرجي شويجو، الذي كان قد تم إلقاء القبض مؤخرا على نائبه الأعلى تيمور إيفانوف، بتهم فساد.

وبحسب معلومات واردة من البرلمان الروسي (الدوما)، يمكن لنواب البرلمان الموافقة على التعيينات الوزارية الجديدة بحلول 15 من مايو الجاري.