إصابات إثر قصف طيران الاحتلال منزلا جنوب رفح الفلسطينية

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا جنوب مدينة رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

كما أطلق طيران الاحتلال «الأباتشي» النار جنوب حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34 ألفًا و789، منذ بدء العدوان في السابع من /أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78 ألفًا و204، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54 مواطنا وإصابة 96 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



