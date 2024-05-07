القبض على 125 شخصا وإزالة مخيم لمؤيدي الفلسطينيين في أمستردام

ألقت الشرطة الهولندية القبض على 125 شخصا في جامعة أمستردام، بعدما أزالت مخيما لمؤيدي الفلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء.

وزعمت الشرطة أن بعض المتظاهرين ألقوا حجارة وألعابا نارية على عناصرها، إلا أنه تم الإفراج عن معظم الطلاب المحتجزين خلال فترة وجيزة.

وأقام الطلاب عددا من الخيام في حرم جامعة "روترسايلاند" في العاصمة الهولندية أمس الاثنين، وطالبوا الجامعة بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل احتجاجا على الحرب في غزة.

وطالبت إدارة الجامعة والشرطة المتظاهرين بعد ذلك بمغادرة الحرم الجامعي.

وأشارت تقارير إلى أن معظم المتظاهرين وافقوا على المغادرة، لكن حوالي 125 شخصا ظلوا هناك وتم احتجازهم عندما تدخلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء.

وأعرب وزير التعليم الهولندي روبرت ديكراف عن أسفه إزاء اضطرار الشرطة للتدخل.

وقال في لاهاي إن "الجامعات أماكن من أجل النقاش والحوار بالتحديد"، مضيفا أن الاحتجاجات مسموح بها "لكن يجب أن يتم تنظيمها بطريقة آمنة للجميع".