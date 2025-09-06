 الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويفتش منازل في الخليل - بوابة الشروق
السبت 6 سبتمبر 2025 11:55 ص القاهرة
الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويفتش منازل في الخليل

وكالات
نشر في: السبت 6 سبتمبر 2025 - 11:04 ص | آخر تحديث: السبت 6 سبتمبر 2025 - 11:04 ص

فتَّشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، منازل ونصبت حواجز عسكرية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال داهموا منازل لعائلات التميمي في جبل الرحمة وسط المدينة، وجابر ودعنا في واد النصارى شرقا، وفتشوها، وعاثوا بمحتوياتها خرابًا، بحسب وكالة صفا.

وذكرت أن القوات اقتحمت حي البِركة شرق بلدة يطا، وأطلقت قنابل الصوت، وفتشت المركبات، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وعرقلت مرورهم.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها.

كما أغلقت قوات الاحتلال عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الأسمنتية، والسواتر الترابية.

