الأمن الروسي: إحباط مخطط أوكراني بريطاني لسرقة طائرة ميج-31

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه أحبط مخططا لعملاء أوكرانيين وبريطانيين لتحريض طيارين روس على سرقة طائرة "ميج-31" مزودة بصاروخ كينجال فرط صوتي مقابل ثلاثة ملايين دولار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الطائرة المخطوفة كان من المقرر أن تطير باتجاه قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في مدينة كونستانتا الرومانية، حيث كان من الممكن أن تسقطها الدفاعات الجوية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكر الجهاز أن أوكرانيا وبريطانيا خططتا "لاستفزاز" واسع النطاق باستخدام الطائرة المخطوفة، وأن المخابرات العسكرية الأوكرانية سعت لتجنيد طيارين روس مقابل ثلاثة ملايين دولار لسرقة المقاتلة.

وبث التلفزيون الحكومي صورا لرسائل وتسجيلات لشخص قيل إنه يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية والبريطانية وعرض ثلاثة ملايين دولار على طيار روسي لقيادة طائرة ميج إلى أوروبا كما عُرض على الطيار الحصول على جنسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق مما قالته السلطات الروسية بشكل مستقل.

وصاروخ كينجال الروسي هو صاروخ باليستي يُطلق من الجو وتصفه موسكو بأنه فرط صوتي، وهو قادر على الطيران بسرعات عالية للغاية والمناورة خلال اتخاذ مسارات الطيران مما يجعل تعقبه واعتراضه صعبا على الدفاعات الجوية.