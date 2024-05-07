نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يحتلون باحة في جامعة برلين الحرة

احتل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين باحة في جامعة برلين الحرة اليوم الثلاثاء.

وتقدر متحدثة باسم الجامعة عدد المشاركين بما يتراوح بين 80 و100 شخص.

وأعلنت الجامعة تصديا سريعا للفعالية. وقالت المتحدثة: "أمرت الجامعة بالإخلاء واتصلت بالشرطة".

ويمكن رؤية العديد من الخيام في صور التقطتها مجموعة ظهرت على إنستجرام تحت اسم "تحالف طلاب برلين" (Student Coalition Berlin). ودعت المجموعة إلى احتلال جامعات ألمانية والمقاومة الطلابية تضامنا مع غزة.

ولم تصدر الشرطة أي بيانات من جانبها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تنتظر الحصول على نظرة عامة على الوضع أولا.

واحتج نشطاء يوم الجمعة الماضي في جامعة هومبولت ببرلين. ووفقا للشرطة، تجمهر حوالي 150 شخصا في مسيرة غير مسجلة.

وطالب المتظاهرون، بالحصول على قاعة محاضرات كمكان للتجمهر، وهو ما لم توافق عليه إدارة الجامعة. ونتيجة لذلك فتحت الشرطة تحقيقات للاشتباه في التحريض ومقاومة سلطات إنفاذ القانون في 37 حالة.

وفي الولايات المتحدة، تشهد العديد من الجامعات منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفعاليات للتضامن مع الفلسطينيين هناك. ويتهم منتقدون الجزء المتطرف من الحركة الاحتجاجية على وجه الخصوص بمعاداة السامية والتقليل من خطورة حركة حماس.

وبحسب تقارير إعلامية، تم اعتقال 2000 شخص على خلفية هذا الأمر.