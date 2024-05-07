مابولولو يقود هجوم الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، من 13 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، مصطفى إبراهيم وكريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو، عمر الوحش وخالد الغندور، أحمد عيد وعبد الغني محمد.

الهجوم: كريستوفاو مابولولو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح، محمود شبانة، بنجامين بواتينج، بيكالي أوبامي، عمرو صالح، ناصر ناصر، شريف رضا، إسلام أبو سليمة وأحمد عادل ميسي.