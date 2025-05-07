الصين: الجانب الأمريكي مستعد للدخول في حوار حول التعريفات الجمركية

علق متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، على اجتماع اقتصادي وتجاري رفيع المستوى مرتقب مع الولايات المتحدة سيعقده خه لي فنج، نائب رئيس مجلس الدولة خلال زيارته لسويسرا في الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري.

وأوضح المتحدث أن الإدارة الأمريكية الجديدة اتخذت سلسلة من الإجراءات الجمركية غير المعقولة والأحادية الجانب، والتي عطلت بشدة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي، مما شكل تحديات خطيرة لتعافي الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، اتخذت الصين إجراءات مضادة حازمة.

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، أعرب الجانب الأمريكي من خلال قنوات متعددة عن استعداده للدخول في حوار حول التعريفات الجمركية والقضايا ذات الصلة، موضحا أنه بعد تقييم دقيق للرسائل الأمريكية، قررت الصين التعامل مع الجانب الأمريكي، مع مراعاة التطلعات العالمية والمصالح الوطنية والدعوات من جانب المُصنعين والمستهلكين الأمريكيين.

وسيعقد خه، بصفته رئيس الجانب الصيني للشئون الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، اجتماعا مع رئيس الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

وأكد المتحدث أنه يجب أن تستند أية مفاوضات إلى الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أنه إذا أراد الجانب الأمريكي حل القضايا من خلال الحوار، فيجب عليه مواجهة التأثير السلبي لتعريفاته الجمركية الأحادية الجانب واحترام قواعد التجارة الدولية والإنصاف والعدالة، فضلا عن الأصوات العقلانية الصادرة من جميع القطاعات.