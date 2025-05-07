ترامب يعلن وفاة 3 رهائن لدى حماس وإسرائيل تخطط لعملية جديدة في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ثلاثة من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس لقوا حتفهم، ولا يزال يُعتقد أن 21 فقط على قيد الحياة، بينما تخطط إسرائيل لعملية جديدة في غزة.

وقال ترامب: "حتى اليوم، هناك 21 (رهينة)، وقد توفي ثلاثة"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، موضحا أن عدد من كان يُعتقد أنهم أحياء حتى وقت قريب بلغ 24 شخصا. ولم يفصّل ترامب في هويات من يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، ولا في كيفية حصوله على هذه المعلومات. وأضاف: "هناك 21، بالإضافة إلى الكثير من الجثث".

وأحد الأمريكيين، ويدعى إيدان ألكسندر، من بين الرهائن الـ24 الذين كان يُعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، في حين تحتفظ حماس بجثث عدد من الأمريكيين الآخرين.