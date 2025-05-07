رئيس وزراء باكستان: أسقطنا 5 طائرات مقاتلة هندية

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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن سلاح الجو لبلاده أسقط 5 طائرات مقاتلة هندية في اشتباكات وقعت الليلة الماضية بين الدولتين النوويتين.