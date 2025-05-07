 رئيس وزراء باكستان: أسقطنا 5 طائرات مقاتلة هندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء باكستان: أسقطنا 5 طائرات مقاتلة هندية

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 3:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 3:43 م

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن سلاح الجو لبلاده أسقط 5 طائرات مقاتلة هندية في اشتباكات وقعت الليلة الماضية بين الدولتين النوويتين.

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