رئيس وزراء باكستان: أسقطنا 5 طائرات مقاتلة هندية

الأكثر قراءة
النائب سيد شمس الدين: كل النواب بدون استثناء يرفضون مشروع قانون الإيجار القديم
النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح
النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإيجار القديم ظالم للمالك والمستأجر.. وهذه هي الحلول
شعبة الخضروات والفاكهة تحدد موعد انخفاض أسعار الليمون والبطيخ
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن سلاح الجو لبلاده أسقط 5 طائرات مقاتلة هندية في اشتباكات وقعت الليلة الماضية بين الدولتين النوويتين.