الحوثي: العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير جميع صالات مطار صنعاء و7 طائرات مدنية

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قالت جماعة الحوثي اليمنية، إن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء أمس الثلاثاء، أسفر عن تدمير جميع صالاته و7 طائرات مدنية.

ونوه نائب وزير النقل التابع للجماعة يحيى السياني، في تصريحات نقلتها قناة «المسيرة»، أن «العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير جميع صالات المطار وتلف جميع منظوماتها ومدارج المطار، وتدمير 7 طائرات مدنية».

وبلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي نحو 500 مليون دولار جراء القصف الإسرائيلي العنيف، مساء أمس الثلاثاء، على العاصمة اليمنية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، مدير المطار خالد الشايف لقناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي اليمنية.

وقال الشايف إن «الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار مع استمرار عملية تقييم الأضرار».

وأضاف: «العدو استهدف المطار بنوعين من الصواريخ نوع ذات تدمير شديد مستهدفا المدرج بأربعة صواريخ، وأسفر العدوان الصهيوني عن تدمير 6 طائرات، وخسرت الخطوط اليمنية 3 طائرات ولم يبق لها إلا طائرة واحدة كانت في سلطنة عمان».

وأعلن مدير عام مطار صنعاء عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر عقب الهجوم الإسرائيلي.

وأسفرت غارات أمريكية إسرائيلية، أمس الثلاثاء، على مواقع حيوية في اليمن عن سقوط 7 قتلى و74 مصاباً بحسب ما أعلنته جماعة الحوثي.

وأشارت الجماعة إلى أن الهجمات استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء ومرافق صناعية في صنعاء وعمران، إضافة إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.



