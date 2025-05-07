 باكستان تستعيد الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي إكس في أعقاب الهجوم الهندي - بوابة الشروق
الأربعاء 7 مايو 2025 2:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

باكستان تستعيد الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي إكس في أعقاب الهجوم الهندي

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 2:34 م

استعادت باكستان، إمكانية الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، بدون شبكات خاصة افتراضية (في.بي.إن)؛ مما رفع القيود المفروضة على منصة التواصل الاجتماعي.

وأعلن مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن منصة التواصل الاجتماعي يمكن الوصول إليها بدون استخدام خدمات الوكيل، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

والجدير بالذكر أن موقع التواصل الاجتماعي إكس، تم حظره في باكستان ولم يعد من الممكن الوصول إليه بدون شبكات (في.بي.إن).

جاء هذا التطور في الوقت الذي شنت فيه الهند هجمات على باكستان على عدة مواقع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك