 49 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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49 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة

وفا
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 11:51 ص

ارتفعت حصيلة شهداء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة، منذ الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، إلى 49، أغلبيتهم أطفال ونساء وكبار سن.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن مصادر طبية، بارتفاع حصيلة المجزرتين اللتين ارتكبهما الاحتلال في قصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، الليلة الماضية، إلى 33 شهيدًا، و73 مصابًا، إذ استهدفها مرتين.

كما ارتفعت حصيلة قصف مدرسة الكرامة شرق مدينة غزة صباح اليوم إلى 16 شهيدًا وعشرات المصابين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,615 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,752 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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