إعلام أمريكي: واشنطن تطالب كييف بقبول المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من الولايات المتحدة

تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي بطلب إلى أوكرانيا لقبول عدد غير محدد من المهاجرين غير الشرعيين المقرر ترحيلهم، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة من دول ثالثة.





وتشير وثائق كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن واشنطن وجهت طلبها إلى كييف في يناير الماضي، بعد وقت قصير من تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة. كما ناقشت الولايات المتحدة تقليص فترة إقامة اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها.

ولم توضح الوثائق رد فعل الجانب الأوكراني على العرض الأمريكي، وبحسب مصادر للصحيفة في الأوساط الحكومية الأوكرانية، فإن السلطات في كييف لم تتلق هذا العرض أساسا. بينما ذكر بعض المطلعين أنهم لم يكونوا "على علم بمطالب" واشنطن.

دعا ترامب مرارا إلى تشديد سياسة الهجرة الأمريكية. وقد وسعت وزارة الأمن الداخلي صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون، مما سمح لها بترحيل غير الشرعيين عبر ما يسمى "الإجراءات السريعة"، أي دون الحاجة إلى قرار من محكمة الهجرة.

وبحسب مصدر لصحيفة "نيويورك بوست" في الوزارة، تم ترحيل أكثر من 100 ألف شخص منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير الماضي.