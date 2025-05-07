علّقت الفنانة كندة علوش على "الدويتو" الذي جمعها بالفنان حاتم صلاح في مسلسل "إخواتي"، والذي نال إعجاب الجمهور، مؤكدة أن التجربة كانت مفاجأة حتى لها شخصياً.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "قبل مسلسل (إخواتي)، كان حاتم صلاح بالنسبة لي، وللكثير من الناس، معروفاً كممثل كوميدي فقط، لكن بعد العمل معاً اكتشفت أنه ليس مجرد كوميديان، بل ممثل قوي جداً."

وأضافت: "في المشاهد الدافئة، حاتم حساس جداً. لديه مشاعر حقيقية، وليست مصطنعة. حتى في الكوميديا، هو لا يقتصر فقط على إضحاكك، بل يعزف على الكوميديا بشكل عام وكوميديا المواقف."

وتابعت: "كنت حريصة على أن يحب الناس 'الثنائية' بيننا، وكذلك كان المخرج حريصاً على ذلك، رغم أن الشكل العام للعلاقة كان غريباً؛ هي كوافيرة، وهو حانوتي يبيع الجثث! لكن كانت هناك حالة طريفة بينهما، مثل (الناقر ونقير)، والناس أحبوا ذلك كثيراً."

وعن ردود فعل الجمهور، قالت: "في الحلقات الأخيرة، لاحظت أن الناس كانت تصنع كليبات لنا من مشاهد المسلسل، وتشاركها على السوشيال ميديا. لم أكن متوقعة هذا الحب، لكنني كنت سعيدة جداً بأن الناس تعايشوا مع هذه 'الثنائية'."

أما عن أول مشهد جمعهما، فكشفت كندة: "أول مشهد صورناه معاً كان مشهد ضرب، وأنا كنت متحمسة جداً، وفي الواقع ضربته بجد، وتسببت له ببعض الآثار الجانبية غير اللطيفة."

وأضافت ضاحكة: "كنت أرى أن ناهد، في لحظة الغضب، لن تعبر عن ذلك بالكلام... كانت يجب أن تضرب!"