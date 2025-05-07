 بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام النصر في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام النصر في الدوري السعودي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 8:17 م

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل العميد لمواجهة النصر، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بينما يقع الاتحاد في صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، دانيلو بيريرا، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، عبد الرحمن العبود.


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