أكدت الفنانة كندة علوش أن تجربة الأمومة شكّلت نقطة تحول محورية في حياتها، معتبرة أنها أعادت تشكيل شخصيتها بالكامل، وجعلتها تنظر إلى العالم من زاوية مختلفة.

وقالت كندة، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "الأمومة غيّرت فيّ كل حاجة، حسيت إني بقيت شخصية تانية. لما بتذكر نفسي قبل الإنجاب، بحس إني كنت إنسانة مختلفة تمامًا، كنت مغامِرة ومش باهتم بصحتي، لكن دلوقتي بقدّر قيمة الحياة علشان أولادي".

وأضافت: "بقيت شايفة إن الجوهر أهم من المظهر، وأولادي وسعادتهم وصحتهم هما الأولوية الأولى. لما بقضي وقت مع بنتي، بحس إني رجعت طفلة، وبشوف الحياة من عينيها".

وتابعت: "اتعلمت الصبر، واتغيرت أولوياتي، وتجربة الأمومة خلتني أقدّر أمي أكتر، بعد ما عشت إحساس المسؤولية تجاه طفل صغير محتاجلك في كل لحظة".

وعن أبنائها، قالت كندة إن "حياة" تبلغ من العمر ست سنوات ونصف، و"كريم" ثلاث سنوات، موضحة أنها توقفت عن العمل بعد ولادة ابنتها لمدة أربع سنوات، ثم عادت للمشاركة في أعمال خفيفة وقصيرة مثل ضي القمر وستات بيت المعادي، لأنها كانت تتناول موضوعات قريبة من قلبها، وتتناسب مع وقتها المحدود بسبب مسؤوليات الأمومة.

وأشارت إلى أنها توقفت مجددًا عن العمل بعد إنجاب ابنها كريم لمدة ثلاث سنوات أخرى، حتى عادت مؤخرًا بمسلسل إخواتي، والذي شكّل عودة قوية لها خلال الموسم الرمضاني الماضي.