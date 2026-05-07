هوندا تؤجل إطلاق الجيل الجديد من عدة طرز حتى عام 2030

في وقت سابق من العام الحالي ألغت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا خطط إطلاق 3 سيارات كهربائية كان يفترض بدء إنتاجها في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وكشف تقرير صحفي أن الشركة اليابانية قررت إرجاء إطلاق الجيل الجديد من عدة طرز رئيسية لديها حتى عام 2030 على أقرب تقدير.

وبحسب موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات، أظهرت مذكرة موجهة من هوندا إلى الشركات الموردة تظهر تأجيل بدء إنتاج الأجيال الجديدة من سيارات هوندا أوديسي وأكورد وإتش.آر-في إلى جانب أكورا إم.دي.إكس وإنتجرا إلى العقد المقبل.

وفي حين رفض متحدث باسم هوندا تأكيد أو نفي الخبر، قال إن الشركة "واثقة من استراتيجية إنتاجها المستقبلية ومتحمسة لها، بما في ذلك خطط استخدام تكنولوجيا الهجين الخاصة بنا والحاصلة على الجوائز في المزيد من الطرز".

بحسب المذكرة، لن يبدأ إنتاج الجيل الجديد من السيارة أوديسي العائلية متعددة الاستخدامات (ميني فان) قبل مارس 2030. وقد شهدت أوديسي آخر تحديث كبير في عام 2018، ثم عمليتي تحسين بسيط منذ ذلك الحين. وذكرت التقارير أن هوندا فكرت في إيقاف إنتاج السيارة أوديسي مؤقتا حتى الانتهاء من تطوير الطراز الهجين الجديد، لكنها عدلت عن ذلك حتى لا يتحول العملاء إلى علامات تجارية أخرى توفر سيارات في هذه الفئة. وبلغت مبيعات أوديسي خلال العام الماضي 88462 سيارة بزيادة نسبتها 10% سنويا.

أما السيارة أكورد، ثالث أكثر سيارات هوندا مبيعًا، فقد شهدت ظهور الجيل الحادي عشر لها في عام 2023، ويشير التقرير إلى عدم وجود جيل جديد منها في المستقبل، لكن موقع "أوتوموتيف نيوز" يرجح اكتفاء هوندا بطرح سيارة هجين فقط من هذا الطراز، لمنافسة السيارة تويوتا كامري الهجين.