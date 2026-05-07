محافظ المنوفية: تكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع 35 حالة إشغال متحرك بمنوف

شدد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الرفع الفوري لكافة الإشغالات بالطرق العامة، وتكثيف الحملات اليومية ليلًا ونهارًا، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وفي هذا الإطار، شنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، اليوم الأربعاء، حملة موسعة استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها شارع المقلة، وبورسعيد، والمجمع الطبي، والنفق، وشاهين، والجمهورية، ومصطفى كامل، وأسفرت عن رفع 35 حالة إشغال متحرك وضبط 9 حالات، وتم إيداع المضبوطات بالمخازن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر وفقًا للقانون.

كما نفذت رئاسة مدينة سرس الليان حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بشارع الجمهورية، استجابة لتقارير الرصد الميداني، مع التأكيد على استمرار المتابعة على مدار الساعة لمنع عودة المخالفات.

وفي السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة ليلية لحالة تعدٍ لمواطن قام بغلق أحد الشوارع باستخدام الصاج والحجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، إلى جانب تنفيذ حملة إشغالات ليلية بعدد من شوارع المدينة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات اليومية بجميع المراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع أي إشغالات أو مخالفات، حفاظًا على حق المواطنين في طرق آمنة ومنظمة، وردع المخالفين، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.