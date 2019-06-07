خطاب استقالة تيريزا ماى من رئاسة حزب المحافظين يفتح الباب أمام اختيار خليفة لها

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها اليوم الجمعة، من زعامة حزب المحافظين الحاكم، مما يمهد الطريق لاختيار الحزب خليفة لها.

وأعلنت لجنة 1922 صاحبة النفوذ القوي بحزب المحافظين البريطاني أنها استلمت خطاب استقالة ماي، وأنها ستبدأ إجراءات اختيار زعيم جديد للحزب.

وقالت اللجنة المسؤولة عن تنظيم مسألة انتخاب أو عزل رئيس الحزب، إن ماي (62 عامًا)، ستبقى في منصب القائم بأعمال زعيم الحزب لحين انتخاب الحزب خلفاً لها، في عملية من المتوقع أن تكتمل في أواخر يوليو المقبل.

وستبقى ماي (62 عاما) قائمة بأعمال زعيم الحزب حتى ينتخب الحزب خليفتها، في عملية من المتوقع أن تكتمل في أواخر يوليو المقبل، حسبما ذكرت اللجنة في بيان صحفي موجز.

ولم تلق ماي أي خطاب اليوم الجمعة، أو تؤكد أنها أرسلت خطاب الاستقالة، الذي لم يتم نشره.