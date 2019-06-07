الجمعة 7 يونيو 2019 1:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: يجري العمل لترتيب زيارة بوتين إلى السعودية والتاريخ لم يُحدد

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الجمعة 7 يونيو 2019 - 12:18 م | آخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 12:18 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية يجري العمل عليها، لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن دميتري بيسكوف قوله للصحفيين إن "الزيارة يجري التحضير لها، وبمجرد معرفة التواريخ سنبلغ بذلك".

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس الروسي إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في تشرين أول/أكتوبر عام 2018.

في مارس الماضي، قام وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بزيارة إلى الرياض، كان أحد مواضيع المحادثات هو الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية.

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك