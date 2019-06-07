الكرملين: يجري العمل لترتيب زيارة بوتين إلى السعودية والتاريخ لم يُحدد

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية يجري العمل عليها، لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن دميتري بيسكوف قوله للصحفيين إن "الزيارة يجري التحضير لها، وبمجرد معرفة التواريخ سنبلغ بذلك".

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس الروسي إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في تشرين أول/أكتوبر عام 2018.

في مارس الماضي، قام وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بزيارة إلى الرياض، كان أحد مواضيع المحادثات هو الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية.

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.