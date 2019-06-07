الإسكندرية في ثالث أيام العيد: زحام على الشواطئ والمتنزهات والحدائق

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شهدت محافظة الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، زحاما على الشواطىء، والمتنزهات العامة وحديقة الحيوان وقلعة قايتباى.

وشهد شاطىء الأنفوشى عدد من أفواج رحلات اليوم الواحد التى حرصت على جولات الحنطور وجولات اليخوت.

وقامت لجنة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتفتيش المرور على الشواطىء للتأكيد من مستوى الخدمة ووضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات.

كما شهدت قلعة قايتباى الأثرية إقبالا متزايد من المصطافيين بعد مد ساعات العمل حتى الساعة السادسة مساءً، ووجود مفتشين مرافقين للجولات.

وشن حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، حملة صباحية لإزالة التعديات والمخالفات على الشواطىء بنطاق الحي؛ للحد من إشغالات الشواطئ بنطاق الحي والعمل على توفير أماكن ملائمة للزائرين والسائحين لكي يستمتعوا بأوقاتهم وتنزههم خلال أيام العيد.

بالإضافة إلى رفع 11 طنًا من القمامة والتعديات على الحدائق بنطاق الحي وخاصًة بالمنشية التي شهدت عدد من الإشغالات بداحل الحدائق مما يؤثر على الشكل الحضاري للمنطقة.

وتم التحفظ على جميع المخالفات وإيداعها ديوان عام الحي وتغريم أصحابها لضمان عدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

وجاءت الحملة من تنفيذ إدارات؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والنوباتجية الصباحية لثاني أيام العيد.