بعد إثارة الذعر بالمنصورة ضبط أحد الملثمين فى مشاجرة بجوار مديرية الأمن

تمكنت مباحث قسم ثانى المنصورة برئاسة الرائد محمد مطر، من ضبط أحد الأشخاص كان بصحبة آخرين يرتدون أقنعة، قاموا باستيقاف سيارة مرسيدس والاعتداء على قائدها بجوار مديرية الأمن القديمة "استراحة مساعد وزير الداخلية " فيما سادت حالة من الذعر لدى سكان المنطقة والمارة والمحتفلين بالعيد لتلك الواقعة وخصوصا أنها نهارًا.

تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع قناه السويس إلى شرطة النجدة يفيد بوجود مشاجرة أمام مطعم البغل بالمنصورة بجوار مديرية الأمن القديمة "استراحة مساعد وزير الداخلية" بشارع قناة السويس بالمنصورة، وقيام 5 ملثمين باستيقاف سيارة مرسيدس وقاموا بالاعتداء على صاحبها بأسلحة بيضاء أمام المارة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من قوة قسم ثانى المنصورة، وضبط أحدا المتهمين، وتم تحديد هوية باقى الهاربين لضبطها.