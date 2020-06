تعرف على حقيقة نشر قوات من الأطفال لمكافحة الشغب في أتلانتا وسط الاحتجاجات الأمريكية

يواصل المتظاهرون تواجدهم في جميع شوارع الولايات المتحدة على أعقاب وفاة جورج فلويد في مينيابوليس، حيث أثارت وفاة الأمريكي ذو الأصول الأفريقي "فلويد" غضبًا بجميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث ظهر مقاطع فيديو وصور للاحتجاجات وأعمال الشغب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو هذه قوات الأمن في زي مكافحة الشغب، حيث يتم تداول مقطع فيديو خاص مدته 10 ثوانٍ عبر الإنترنت بدعوى أن مدينة أتلانتا الأمريكية قد نشرت "ميليشيا أطفال" لوقف المتظاهرين.

وجاء في تعليق المواقع "لقد نشرت أتلانتا ميليشيا أطفال في لينوكس مول مزودة بدروع مكافحة الشغب"، وتمت مشاهدة إحدى هذه المنشورات أكثر من 56000 مرة، ونشرت لأكثر من 1000 مرة.

وللإطلاع على الحقيقة فإن تلك الصور مضللة، حيث أكدت إدارة شرطة أتلانتا للموقع "سنوبس.كوم" الخاص بالتحقق من الشائعات، أن الأشخاص الذين يرتدون الزي الرسمي لدروع مكافحة الشغب المصورة في الفيديو كانوا أعضاء في الحرس الوطني في جورجيا.

وأكدت كلتا هاتين المنظمتين أن الفيديو يصور فقط الأعضاء البالغين في الحرس الوطني الجورجي "الذين بلغوا سن الالتحاق" الإعلان كذلك، وذكر الحرس الوطني الجورجي في حسابه الرسمي على تويتر أن شائعات الأطفال الجنود الذين يساعدون سلطات إنفاذ القانون المحلية كاذبة وأوضح أنه حتى يصبح عضوًا في الحرس الوطني الجورجي، يجب أن يكون المرء في السن القانوني وهو 18 عامًا أو 17 بموافقة الوالدين وإن الشائعات التي تقول بأن لدينا أطفال جنود للمساعدة في إنفاذ القانون المحلي لحماية الأرواح والممتلكات هي كاذبة".

ونقل عن متحدث باسم الحرس الوطني الجورجي: "إن شائعات حراس جورجيا القاصرين خاطئة"، مضيفًا أن "الشائعات التي تقول بأن لدينا أطفال جنود للمساعدة على تطبيق القانون المحلي في حماية الأرواح والممتلكات كاذبة"؛ لذا لا يوجد أي طفل من الجنود الذين يرتدون الزي الرسمي والذين يرتدون ملابس مكافحة الشغب في الفيديو الكاذب من أتلانتا، هو جندي طفل.

وهذه تغريدة للحرس الوطني الجورجي على حسابه بموقع "تويتر"، يجب أن تكون في السن القانوني وأن يكون عمرك 18 عامًا (17 بموافقة الوالدين)، شائعات عن وجود أطفال لدينا جنود للمساعدة في إنفاذ القانون المحلي في حماية الأرواح والممتلكات كاذبة".

To become a service member

in the Georgia National Guard you are required to be of legal age and that is 18 years old (17 with parents consent). The rumors of us having child Soldiers to assist local law enforcement in protecting lives and property is false. pic.twitter.com/9Eyf1qkdaJ