بوتين: بريكس تتجاوز مجموعة السبع اقتصاديا بناتج 77 تريليون دولار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن مجموعة "بريكس" باتت تتفوق على العديد من التكتلات الدولية الكبرى، بما في ذلك مجموعة السبع، من حيث القوة الاقتصادية.

وأوضح بوتين، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال الجلسة العامة لقمة "بريكس" التي تستضيفها البرازيل يومي 6 و7 يوليو، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة على "أساس تعادل القوة الشرائية بلغ 77 تريليون دولار في 2025، مقارنة بـ57 تريليونات دولار لمجموعة السبع، حسب بيانات صندوق النقد الدولي"، نقلا عن الوكالة الروسية "تاس".

وأشار الرئيس الروسي، أن دول التكتل تمثل نحو ثلث مساحة اليابسة على كوكب الأرض ونحو نصف سكان العالم، كما تواصل توسيع تعاونها في مجالات السياسة والأمن، والاقتصاد والتمويل، والثقافة والشؤون الإنسانية.

وأضاف أن المجموعة باتت تضم دولا رائدة من مناطق أوراسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ما يمنحها بحسب تعبيره، "إمكانات سياسية واقتصادية وعلمية وتقنية وبشرية هائلة".

كما عبر بوتين عن شكره للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ولرئاسة البرازيل الحالية للمجموعة، على دورها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء.

وتسعى مجموعة "بريكس"، التي شهدت مؤخرا توسعا بضم أعضاء جدد، إلى ترسيخ مكانتها كقوة دولية موازية للتكتلات الغربية، في ظل التحديات الجيوسياسية والتغيرات في موازين الاقتصاد العالمي.

وعُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، الأحد، تحت عنوان: "السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية"، بمشاركة الدول الأعضاء في التكتل.

وشارك في جلسات القمة 11 دولة عضوًا، و10 دول شريكة، و8 دول مدعوة بينها تركيا، إضافة إلى ممثلين عن 9 منظمات دولية وإقليمية. وتشمل قائمة الدول المدعوة إلى جانب تركيا كلًّا من أذربيجان وفلسطين وكينيا وكولومبيا والمكسيك وتشيلي والأوروغواي.

وعلى جدول أعمال القمة مناقشة مواضيع مختلفة خلال الجلسات، مثل القضايا الجيوسياسية، والتعددية، والتطورات الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، والصحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بريك" تأسست عام 2006 من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011 لتتحول إلى "بريكس"، وهي منصة دولية للتشاور والتعاون.

وفي أغسطس 2023، انضمت إلى المجموعة كل من مصر وإثيوبيا والإمارات وإيران في إطار التوسعة، بينما أعلنت البرازيل، التي تترأس الدورة الحالية، في يناير 2025 عن انضمام إندونيسيا أيضًا.

ولا تمتلك "بريكس" أمانة عامة، بل تُدار أعمالها من قِبل الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية ومدتها عام واحد.