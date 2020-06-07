الصحة: المنحنى الوبائي لكورونا لم يصل للمعدل الأسوأ

قال مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حسان، إن المنحنى الوبائى لفيروس كورونا لم يصل للمعدل الأسوأ في مصر.

وأضاف في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الأحد: "مع وصول مصر للأسبوع الـ17 منذ أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر، بلغ معدل التعافي نحو 25%، ومعدل حالات الوفاة انخفض من 7% لـ3%".

وأوضح حسان في الاجتماع الذي ناقش آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي: "50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصاب الذي تجاوز 10 أيام بدون أعراض يعتبر متعافيا وغير معدي بدون الحاجة للجوء لتحليل pcr، وبالتالي هذه هي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات وكذلك تقليل الضغط على تحليل pcr بالمعامل والمختبرات".