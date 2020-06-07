صحة البرلمان: نسب الإصابات بكورونا مطمئنة والوفيات غير مُقلقة

قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن نسب التعافي من فيروس كورونا المستجد مطمئنة جدًا وتدعو إلى التفاؤل، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات فى مصر من الفيروس "منطقية" وغير مقلقة مقارنة بنسب الإصابات وعدد المسحات التى تمت والتعداد السكانى في مصر.

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار مع مسئول" مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد فى لغة الإحصاء حتى الآن ما يسمى بأنه طفرة خطرة على البلاد في أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بالمصريين من خلال التزامهم أثناء إجازات عيد الفطر المبارك بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية وإرشادات وزارة الصحة، رغم أنه كان هناك من امتنع عن ارتداء الكمامة، قائلًا: "أرجو من هذه الفئات أن تلتزم بارتداء الكمامة خلال الفترة الحالية الخطرة للفيروس".

وأوضح أن الإصابات اليومية والتى تعلن عنها وزارة الصحة ليست التى تطمئن المصريين ولكن هناك من المصابين بجوارنا وقريبة من كل المصريين في الشوارع المجاور لنا والعمارة التى نسكنها وأهلنا مما يدل على أننا اصبحنا جميعًا مُخالطين طالما لم نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها مسبقًا، منوهًا بأن ما يطمئنا جميعًا أن نسب الشفاء من هذا الفيروس الخطير نسب كبيرة وعظيمة.