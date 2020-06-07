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في إطار خطة الحكومة لبدء التعايش مع فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة التجارة والصناعة لجميع المنشأت الصناعية الاشتراطات الفنية لانتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان واصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كما أعلنت الوزارة المستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة تصنيع الماسكات (الكمامات) المصنوعة من القماش من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ودعت الوزارة كافة المصانع الراغبة فى تصنيع هذه النوعية من الكمامات استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، لتمكينها من بدء عملية الإنتاج فى أقرب وقت ممكن.

وناشدت الوزارة المستثمرين حالة وجود أى شكوى، التواصل مع الوزارة من خلال الرابطين التاليين:

www.facebook.com/mift.media/?ref=bookmarks

Complaints@mti.gov.eg

ونصت الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على البنود التالية:

المتطلبات الخاصة بإنتاج الكمامة القماش

المجال

الكمامة القماش تمثل الكمامة العازلة وهي مع ليستخدمها الأصحاء وليس مرضى فيروس كورونا ولا تستخدم لمن يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا أو يتواجدون بمناطق احتمال فيها العدوى من الفيروس

على أن يراعى ألا يتم ارتدؤها لفترات طويلة في الأماكن المزدحمة

التصميم

يجب أن تغطي الكمامة العازلة الأنف والفم والذقن منطقة الحماية

منطقة الحماية يجب ان تكون من عدة طبقات بحد ادنى طبقتين على ان تراعي احكام المقاس على وجه المستخدم ويكون هناك امكانية لتعديله عند اللبس لضمان الاغلاق الكافي على الانف والخد والذقن لضمان عدم مرور الهواء من اي من هذه الجهات محملا بالعدوى

متطلبات الاختبارت

1- الكفاءة :

هذا الاختبار الهدف منه تحديد كفاءة الكمامة القماش بعد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون

على ان يكون الاختبار طبقا ASTM FF 2299

2- الماء والسوائل

هذه الاختبارات تحدد بحد ادنى عند 25 غسلة :

• مدى مقاومة الكمامة العازلة لتغلغل المياه طبقا لـ ISO 811

• يحدد مدى مقاومة السطح للبلل طبقا لـ ISO 4920

3- اختبار نفاذية الهواء

هذا الاختبار يهدف الى حساب نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه لانه ينبغي ان يكون هناك سهولة ويسر في عملية التنفس حتى لا تكون سبب في حدوث اختناقات والاختبار يتم طبقا لـ ISO 9237

4- اختبار LINT

هذا الاختبار يهدف لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود اي الياف قد تتسبب فيها بعض الخامات الطبيعية هذا الاختبار يكون طبقا لـ ISO 9073 -10

5- اختبار المواد الضارة

هذا الاختبار يهدف الى الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالاضافة الى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها الى الاصابة الى التسمم المزمن هذا الاختبار يتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ES 7266-4 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 296 لسنة 2011

6- اختبار الثبات

هذا الاختبار يهدف الى قياس تغير ابعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد ادنى ويتم الاختبار

طبقا لـ ISO 23231

ورقة التعليمات

- طريقه الاستخدام تشمل :

o طريقة الارتداء السليمة

o طريقة النزع بعد الاستخدام

- طريقة الغسيل :

o الغسيل بالطريقة اليدوية

o الغسيل الالي (باستخدام الغسالة المنزلية )

- عدد مرات الغسيل

- كفاءة الكمامة بحد ادنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون

- الاسم والعلامة التجارية أو اي وسيلة لتحديد هوية الصانع

- توضيح ان هذا المنتج ليس منتج طبي

يجب على المصنع وضع هذه الإرشادات مع كل كمامة قماش

- يجب اتباع التعليمات عند ارتداء الكمامة كالتالي:

o غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 40 الى 60 ثانية

o ارتداء الكمامة والتاكد من تغطية الانف حتى اسفل الذقن واحكام الغلق على الوجه والانف والذقن

o التاكد من سهولة التنفس

- يجب اتباع التعليمات التالية عند نزع الكمامة كالتالي :

o غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 الى 60 ثانية

o نزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها جيدا طبقا للتعليمات المرفقة وتطهيرها

- يجب غسل الكمامة عند شراؤها اول مرة قبل الاستخدام

- يتم غسل الكمامة بعد كل ارتداء ولا يجب ان تلبس اكثر من مرة قبل الغسيل

- يجب نزع الكمامة فورا حدوث بلل او اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة

- يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى مع ارتداء الكمامة للحفاظ على حياتك

كما شملت المستندات المطلوب تقديمها الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاتي:

• استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض والموجود بمقر الهيئة.

• رخصة تشغيل سارية.

• سجل صناعي ساري.

• سجل تجاري ساري ومحدث.

• عضوية سارية باتحاد الصناعات.

• بطاقة ضريبية سارية.

• توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية.

• التوقيع على إقرار يفيد بالتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كما ستقوم الهيئة بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة).

وبالنسبة للمنشآت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

علما بأن عنوان مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية: القاهرة الجديدة- 42 محور السلام.