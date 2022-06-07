سائقو شاحنات البضائع في كوريا الجنوبية يبدأون إضرابا عاما

أعلن قادة النقابات العمالية في كوريا الجنوبية أن سائقي شاحنات البضائع التابعين للنقابة في أنحاء البلاد بدأوا إضرابًا عامًا اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة بتمديد نظام سعر الشحن الذي يضمن الأجور الأساسية لسائقي الشاحنات لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

ومن المتوقع أن ينضم معظم أعضاء نقابة "تضامن سائقي شاحنات البضائع" الذين يبلغ عددهم 25 ألفا، تحت جناح الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، بالإضافة إلى العديد من سائقي الشاحنات غير المنتمين إلى النقابات، إلى الإضراب الذي بدأ في منتصف الليل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول نقابي القول "في ضوء التأثير الذي قد يسببه هذا الإضراب العام على الاقتصاد الوطني، حاولنا التفاوض مع الحكومة، لكن وزارة الأراضي المسؤولة فشلت في الحوار".

وهددت نقابة سائقي الشاحنات الشهر الماضي بالبدء في إضراب عام إلى أجل غير مسمى، احتجاجًا على الارتفاع الشديد في أسعار الديزل مما يؤثر سلبا على حقهم في المعيشة.

وتطالب النقابة بتوسيع نظام أسعار الشحن الآمن للشاحنات المصمم لمنع القيادة الخطرة وضمان الحد الأدنى من أسعار الشحن لسائقي الشاحنات. ومن المقرر أن ينتهي النظام، الذي تم تطبيقه في عام 2020 ليفرض لمدة ثلاث سنوات، في 31 ديسمبر المقبل.

من ناحيتها قالت الشرطة إنها سترد بشكل صارم على أي أعمال غير قانونية خلال الإضراب وتعتقل أي أعضاء نقابيين يحاولون تعطيل خدمات سائقي الشاحنات غير المضربين.