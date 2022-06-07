من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بينما يسعى للحفاظ على قيادته بعد إجراء تصويت بحجب الثقة عنه أمس.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، بأن رئيس الوزراء أصر على أنه حقق نصرا "حاسما" بالرغم من تصويت 148 نائبا من أعضاء حزب المحافظين ،الذي ينتمي له، ضده مساء ليلة أمس الاثنين، قائلا إن الحكومة يمكنها الآن "المضي قدما" والتركيز على "ما يهم المواطنين بالفعل".

كما رفض جونسون رأي إجراء انتخابات مبكرة، حيث قال إنه "من المؤكد أنه غير مهتم" بالفكرة.

ولكن بينما أصر أنصار جونسون على أن فوزه في التصويت بحجب الثقة يجب أن يضع خطا تحت مسألة قيادته، يتحرك حزب العمال المعارض من أجل زيادة الضغط على رئيس الوزراء.

وصوت 211 من المحافظين لصالح جونسون مقابل 148 ضده مساء أمس، إلا أن حجم التمرد ضد قيادته تركه متألما.

وتتصاعد الضغوط على جونسون منذ أسابيع بسبب ما أصبح يطلق عليه أحداث" بارتي جيت"، أي الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة بداونينج ستريت وسط تفشي جائحة كورونا.

وفي وقت كانت تشهد فيه البلاد قواعد إغلاق صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، والتي تعرض بسببها جونسون لغرامة من الشرطة. ولكن الاستياء بين أعضاء البرلمان تجاوز التجمعات القانونية، ومن المرجح أن قيادة جونسون ستظل غير مستقرة رغم فوزه في التصويت.