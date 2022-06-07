روسيا: القضاء على 400 قومي أوكراني و3 منصات إطلاق صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية، نجحت في تحييد أكثر من 170 من القوميين الأوكرانيين، و9 دبابات وراجمتي صواريخ.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، صباح الثلاثاء، قضت قوات الصواريخ والمدفعية الروسية، على أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين، و3 منصات إطلاق صواريخ «إس-300».

وذكرت الوزارة أنه «من بين الأسلحة التابعة للجيش الأوكراني، والتي تم تدميرها بنيران المدفعية الروسية خلال يوم، مدفع ذاتي الحركة سلمته النرويج ومدفعا هاوتزر أمريكيان».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير عدد من المركبات المدرعة والمواقع المحصنة التابعة للقوات الأوكرانية، وذلك بواسطة المدفعية الذاتية الحركة من نوع «مستا إس»، مستخدمةً قذائف «كراسنوبول» العالية الدقة عيار 152 ملم.

https://t.me/Sputnik_Arabic/81802

وأعلن مسؤول برلماني روسي، استعداد بلاده للرد، إذا زود الغرب نظام الحكم الأوكراني بأسلحة صاروخية بعيدة المدى، يمكن استخدامها لقصف الأراضي الروسية، مثل راجمات الصواريخ.

وقال أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، للصحفيين إن «رد فعل روسيا سيكون في مثل هذه الحالة توجيه الضربات لمنشآت لا نزال نحجم عن قصفها».

ومن المنشآت الهامة التي لم تتلق أي ضربة من القوات الروسية حتى الآن مبنى وزارة الدفاع الأوكرانية وهيئة أركان الحرب ومبنى البرلمان والوزارات الأخرى.

وتواصل هيئة السكك الحديدية الأوكرانية عملها وكذلك مطار كييف وجسور السيارات، كما أشار إلى ذلك رئيس لجنة الدفاع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في الإشارة إلى رد فعل بلاده في حال حصول أوكرانيا على صواريخ بعيدة المدى، إن روسيا ستستخدم أسلحتها ضد منشآت لم تتعرض إلى قصف بعد.