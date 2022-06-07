هشام طلعت مصطفي يدعو السائحين لزيارة الأقصر

هشام طلعت: فندق فورسيزونز الجديد يجذب نوعية مميزة من السياح.. وبدء التشغيل نهاية ٢٠٢٤

دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، السائحين من كافة أنحاء العالم لزيارة مدينة الأقصر، نظرا لما تشهده المدينة من طفرة كبيرة في الاكتشافات الأثرية والمعابد الفرعونية الضخمة وعدد كبير من المقاصد السياحية.



وصرح مصطفى، على هامش وضع حجر أساس فندق فروسيزونز الأقصر بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق اليوم الثلاثاء، بأن الفندق الجديد في قلب مدينة الأقصر سيكون بمستوى خدمي وغرف مميزة، وانه خطوة لاجتذاب نوعية مميزة من السياح الأجانب من كافة دول العالم ، وسيكون إضافة هامة للسياحة في مصر.

وأكد طلعت مصطفى، أن فورسيزونز الأقصر من المقرر تشغيله في نهاية عام 2024، متوقعاً إسهام هذا المشروع في زيادة التدفقات السياحية، حيث يضم 201 جناح بخلاف المطاعم وحمامات السباحة وقاعات الإجتماعات، فهو فندق يقدم خدمات متكاملة، ويتيح حوالي 3 آلاف فرصة عمل سنوياً.