ليتوانيا وإستونيا تنتقدان ماكرون بسبب دعوته لعدم «إذلال» روسيا

انتقد قادة ليتوانيا وإستونيا مناشدة قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بشأن أنه لا يجب إذلال روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا اليوم الثلاثاء إن "روسيا أذلت نفسها بهذه الحرب"، وجاء تصريحه عقب محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ونظرائه في دول البلطيق في فيلنيوس.

وأضاف: "لقد كررنا عدة مرات أن روسيا تجاوزت الخطوط الحمراء منذ أمد طويل".

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "وست فرانس" في مطلع الأسبوع أنه من المهم ألا "نذل" روسيا، حتى نبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع موسكو بمجرد توقف القتال. وسرعان ما انتقدت كييف تصريحات ماكرون.

وأضاف ناوسيدا أن هناك وجهات نظر مختلفة ونقاشات في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن كيفية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن موقف ليتوانيا هو "أن التفاوض مع ديكتاتور أمر معقد للغاية".

وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس: "لا أعتقد أننا ينبغي أن نقلق بهذا القدر الكبير بشأن ما يشعر به بوتين أو روسيا. يجب أن نهتم أكثر بصمود أوكرانيا".