مرتضى منصور يقدم بلاغ ضد رئيس رابطة الأندية المحترفة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" تحدثت مع أحمد دياب بشأن أخطاء الحكام ولكنه أخطرني أن الحكام تبع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وعندما تحدثت مع رئيس الجبلاية بشأن الحكام لكنه أخطرني بأن الحكام مع رابطة الأندية، وعندما عدت للحديث مع رئيس الرابطة فوجئت بتطاوله ولكني سأحصل على حقي بالقانون".

وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور أعضاء المجلس، في مقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.